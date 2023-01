Morreram quase tantas pessoas em 2022 como em 2021. O que aconteceu ao estudo sobre mortalidade?

O ano de 2022 terminou com quase tantos óbitos por todas as causas como o de 2021 e mais mortes do que as registadas no primeiro ano da pandemia de covid-19. Ainda provisórios, os dados do sistema de vigilância da mortalidade da Direcção-Geral da Saúde (DGS) indicam que em 2022 morreram 124.731 pessoas em Portugal, quase igualando o ano anterior, que ficou marcado por um pico inaudito no número de óbitos em Janeiro e Fevereiro. Morreram menos 467 pessoas do que em 2021. Mas há uma diferença: no ano passado, percentualmente, as mortes atribuídas à covid-19 corresponderam a cerca de metade das contabilizadas em 2021.

O que deixou os especialistas intrigados ao longo de 2022 foi, porém, a mudança no padrão da mortalidade, uma vez que, à excepção de Agosto, Setembro e Outubro, morreram sempre mais de 10 mil pessoas por mês, um fenómeno que apenas tem paralelo em 1923, no rescaldo da pandemia da gripe espanhola, quando esta barreira foi ultrapassada nos sete primeiros primeiros meses do ano, de acordo com uma recolha efectuada pelo Expresso.

Ainda assim, e apesar de em Novembro e Dezembro o número de óbitos ter ultrapassado de novo 10 mil no ano passado, o estudo aprofundado sobre este fenómeno anunciado em Agosto pela ex-ministra da Saúde Marta Temido, na sequência das notícias que davam conta do persistente excesso de mortalidade (mais mortes do que as esperadas para aquela época do ano), ainda estará numa fase incipiente.

O subdirector-geral da Saúde, Rui Portugal, disse entretanto ao PÚBLICO que o estudo está a ser conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), mas nem este organismo nem o Ministério da Saúde esclareceram, para já, em que fase está esta investigação.

O que o novo ministro da Saúde apenas adiantou, durante uma recente audição no Parlamento, foi que a DGS e o Insa estavam a preparar um “modelo público de análise da mortalidade a nível nacional nos últimos dois anos, contando com a participação de peritos estrangeiros”.

Até ao primeiro ano da pandemia de covid-19, os períodos de excesso de mortalidade eram sempre justificados pelas epidemias de gripe sazonal, as semanas consecutivas de frio intenso no Inverno e as ondas de calor no Verão. Em 2020, a covid-19 passou a ser uma nova causa de morte e a mortalidade disparou, um fenómeno que não se verifica apenas em Portugal mas também na maior parte dos países da Europa e em vários países do mundo.

É preciso perceber o que está na base do persistente excesso de mortalidade. Os especialistas têm sublinhado que os factores que justificam o novo cenário são múltiplos, desde logo os efeitos directos e indirectos da covid-19 e o envelhecimento populacional.