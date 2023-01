Não há oposição ao LPD no Japão, mas o pós-Abe está a atormentar primeiros-ministros

Falar em crise dentro do Partido Liberal Democrático (LDP) pode soar estranho, tendo em conta que, desde que assumiu os destinos políticos do Japão, em 1955, e liderou o triunfante processo de renascimento do pós-guerra que ficou conhecido como o “milagre económico japonês”, o partido conservador só não esteve à frente do Governo entre 1993 e 1996 e entre 2009 e 2012.