Conheça a equipa: José Alberto Lemos é o novo Provedor do Leitor

Nesta série de vídeos, damos-lhe acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. Neste episódio vamos ao encontro do novo Provedor do Leitor, que conhece bem o PÚBLICO desde a fundação.

José Alberto Lemos não é uma cara desconhecida para quem acompanha o jornal desde a sua fundação. É natural do Porto, licenciou-se em Filosofia em 1979 e dez anos depois integrava a equipa que iria dar início ao jornal PÚBLICO.

Com um vasto currículo sempre ligado ao jornalismo, passou por vários órgãos de comunicação social e foi subdirector da redacção no Porto. Em 2023 regressa ao jornal para ter um papel diferente: o de Provedor do Leitor.

Em concordância com o seu estatuto, o novo provedor acredita que deve ser um mediador, que propicia um diálogo frutífero entre a redacção e os leitores. O seu objectivo é criar uma oportunidade para “reflectir sobre as práticas do jornal e alertar para assuntos que, de outra forma, não seriam discutidos”, afirma.

Perante a “grande responsabilidade” que se avizinha, o jornalista ponderou e aceitou o convite da direcção editorial, começando já em Janeiro de 2023 nas funções de Provedor do Leitor.

Texto editado por João Mestre