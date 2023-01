Começar o novo ano em alerta vermelho. As imagens do mau tempo no Norte de Portugal

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou, no domingo, 840 ocorrências em Portugal continental, devido às condições meteorológicas adversas, com os distritos de Viana do Castelo, Porto e Leiria a ultrapassarem, cada um, as cem ocorrências.

Os festejos na via pública preparados para a passagem de ano foram cancelados devido ao mau tempo. Várias cidades estiveram em alerta vermelho devido às condições meteorológicas.

O agravamento do estado do tempo no continente no Fim de Ano já tinha sido divulgado pelo IPMA, na sexta-feira, anunciando previsões de chuva e vento no Minho e Douro Litoral a partir da tarde deste sábado, estendendo-se ao restante território continental ao longo de domingo.

Para os próximos dias, e de acordo com informações do IPMA, é esperada uma melhoria considerável do estado do tempo.