As lágrimas e a festa na despedida de Pelé, de Santos para o mundo

Os melhores agora em campo deixaram mensagens de tributo ao tricampeão mundial "rei Pelé", mas estas imagens mostram as homenagens dos fãs ao maior ídolo do futebol brasileiro, em Santos, São Paulo e por todo o mundo. Morreu aos 82 anos Edison Arantes do Nascimento, a 29 de Dezembro.

Estava internado há um mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde fãs do jogador, que é descrito pelos jornais brasileiros como “o maior da história”, estenderam uma faixa onde se lê “Eterno rei Pelé”.