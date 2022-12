As reacções à morte de Pelé: de Cristiano Ronaldo a Messi

Após a confirmação da morte de Pelé, devido à falência de diferentes órgãos, o mundo do futebol, e não só, apressou-se a publicar as suas despedidas a um dos melhores de todos os tempos.

A morte de Pelé no final da tarde desta quinta-feira gerou, como seria de esperar, as mais variadas reacções, não fosse o “Rei” um dos melhores jogadores de futebol sempre. Desde clubes e jogadores, até políticos, todo o mundo não pôde deixar de reagir ao falecimento da lenda brasileira.

Desde logo, foi publicada uma curta mensagem nas redes sociais do próprio Pelé: “A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.”

Já o Santos FC, clube onde Pelé jogou durante 18 anos da sua carreira, publicou uma mensagem simples – “Eterno”.

Cristiano Ronaldo também partilhou um texto na rede social Instagram, onde homenageou a carreira de Pelé e a relação entre ambos: "Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido".

Um dos primeiros jogadores brasileiros a reagir ao falecimento de Pelé foi o médio Casemiro, que actualmente joga no Manchester United: “Seu legado será eterno”.

A Liga Portugal também recordou a carreira de Pelé e uma as vezes em que dividiu o relvado com Eusébio: “Os Reis são eternos. Até sempre, Pelé!”.

Numa nota no seu site, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu de forma semelhante (publicando uma foto de Pelé com Eusébio), recordando alguns dos títulos que conquistou: “Eleito pela FIFA o jogador o Século XX, Pelé foi tricampeão do mundo pelo Brasil (1958, 1962 e 1970) e assinou 77 golos em 82 jogos pela Selecção”.

Na mesma nota, o presidente da FPF, Fernando Gomes, lamentou assim este falecimento: “É seguramente uma das personalidades mais consensuais de sempre. Por isso, não é apenas o imenso Brasil que chora a sua morte. É o mundo inteiro que partilha a tristeza”.

Recordou ainda que a popularidade do futebol muito se deve a Pelé: “se o futebol atingiu a dimensão universal que hoje tem, muito o deve a Edson Arantes do Nascimento”.

Lionel Messi também reagiu, publicano uma mensagem curta – “Descansa em paz, Pelé” – juntamente com fotografias os dois juntos.

Já Kylian Mbappé, demonstrou assim a sua tristeza neste momento: “O rei do futebol deixou-nos, mas o seu legado nunca será esquecido”.

Neymar Jr. que, tal como Pelé, se formou no Santos, e que durante o Mundial 2022 ultrapassou Pelé como o maior goleador e sempre da selecção brasileira, lembrou assim o antigo jogador: “antes de Pelé, o futebol era apenas um desporto. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento.

Outro jogador que recordou Pelé e outra lenda o futebol foi Mesut Ozil. Publicando uma foto de Pelé com Maradona (falecido em 2020), Ozil afirmou que a equipa que, com as duas lendas na mesma equipa no Céu, esta será invencível para sempre.