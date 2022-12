A fiesta invadiu as canções dos La Femme

Sacha Got e Marlon Magnée cresceram em Biarritz, cidade plantada no Golfo da Biscaia, aberta ao Mar Cantábrico, emanação de um sonho estival para o turismo francês, paraíso para surfistas e viciados em jogo. São muitas as pranchas e as slot-machines numa cidade a curta distância da fronteira com o País Basco espanhol e aquele é o cenário semi-irreal perfeito para dele brotar uma banda tão singular como os La Femme. Desde que primeiro foi avistada com o álbum de estreia Psycho Tropical Berlin (2013), a banda do guitarrista Sacha Got e do teclista Marlon Magnée logo se impôs como um dos mais fascinantes fenómenos rock deste tempo: eram psychobilly como The Cramps, eram surf rock como Dick Dale, eram ritmicamente motorik como os Neu!, eram chanson como France Gall. E havia tanto no título desse álbum como na capa — imagem de uma mulher que tanto remetia para uma escultura grega clássica como para a representação de uma indígena ou de uma dançarina de can-can dos années folles parisienses —, a dose certa de colagem, sobreposição e desconcerto.