Terreno de 16 hectares à venda em Milfontes inclui acesso privado a três praias

Um anúncio online publicado recentemente pela agência imobiliária Re/Max Moderna lançou o alarme social em Vila Nova de Milfontes, apesar de não ser a primeira vez que uma língua de areia com 16 hectares de extensão, entre a foz do rio Mira e o oceano Atlântico, é posta à venda em Vila Nova de Milfontes. Há cerca de seis anos, os seus proprietários receberam uma proposta de aquisição do extenso areal com formações dunares para nele instalar uma academia de futebol de praia. A iniciativa ficou pelo caminho.