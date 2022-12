Balanço 2022. As imagens do ano, pelos fotógrafos do PÚBLICO

As entrevistas, as reportagens, os temas que o PÚBLICO decidiu tratar ao longo do ano que agora passa, foram registados pelos nossos fotojornalistas. Os fenómenos da natureza, como a seca, as cheias ou os incêndios também se impuseram como objectos incontornáveis de retrato. Pelo meio houve ainda uma campanha eleitoral que resultou na primeira maioria absoluta de António Costa. Assim é 2022, pela nossa lente.