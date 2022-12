Seis formas de te sentires menos só no Natal, segundo uma psicóloga

Bonecos de neve, mesas cheias de comida e famílias a divertirem-se imenso juntas. São estas as imagens que mais vezes surgem quando se pensa no Natal.

Na realidade, sentimentos de solidão são agravados durante o Natal para muitos. As festas e os convívios são rapidamente seguidas por um vazio duradouro, à medida que os escritórios, escolas e lojas fecham para a época festiva. Pode parecer que o mundo inteiro está envolvido numa experiência universal de Natal da qual estamos excluídos.

Não ajuda o facto de os anúncios de Natal se aproveitarem das nossas emoções e criarem uma expectativa de como deve ser o Natal.

A contagem parece começar mais cedo todos os anos (estudos sugerem que as pessoas começam a pensar no Natal logo em Agosto), e com o custo de vida a aumentar, as pessoas têm vindo a planear as despesas antecipadamente. Por isso, quando o Natal chega, as mensagens festivas já se terão intensificado durante semanas, até mesmo meses.

Ao próprio Natal é difícil, se não mesmo impossível, fugir por completo. Mas há coisas que podes fazer para gerir a tua experiência, se planeias passar tempo sozinho durante o advento.

Pode ajudar-te ter em mente que muito menos pessoas estão a ter uma celebração familiar saída directamente de um anúncio da Coca-Cola do que seria de esperar. Para algumas pessoas, este será um período de muito trabalho, mas para outras será um período de reflexão tranquila.

O Natal é uma experiência variada. Não há uma versão que se aplique a todas, ou mesmo à maioria, das pessoas. Muitas pessoas trabalham durante o Natal, e os estudantes (especialmente estudantes internacionais) podem escolher, ou não, regressar a casa.

Estudos mostram que o Natal pode ser uma época de menor bem-estar, mesmo para as pessoas rodeadas pelos seus entes queridos. Por exeplo, por causa de tensões familiares e preocupações financeiras. Este ano, o aumento do custo de vida vai atirar os planos de muitas pessoas para o caos. Tudo isto irá perturbar o estereótipo de um Natal universal cheio de alegria que todos os outros estão a viver sem nós.

E embora pensemos muitas vezes no isolamento como algo que tem impacto nos mais velhos, estudos confirmam que a solidão afecta todas as pessoas de todas as idades. Alguns estudos concluíram que, na realidade, as pessoas mais jovens são mais susceptíveis de relatar um sentimento de solidão do que outros grupos etários.

Pode existir uma enorme tentação de percorrer as redes sociais quando estamos sozinhos para ver o que todos os outros estão a fazer. Mas níveis elevados de consumo de redes sociais estão associados ao aumento de mau humor e ao agravamento da solidão.

Em vez disso, se estás preocupado em passar o Natal sozinho, porque não experimentar algumas destas dicas?

Liga-te aos outros

Aproxima-te de amigos, familiares, entes queridos ou de um grupo ao qual sintas uma ligação. Por exemplo, junta-te a um grupo de corrida se gostas de exercício. Fazer parte de um grupo com o qual partilhamos um propósito e identidade pode levantar o nosso espírito. Se hesitas em falar com pessoas que conheces porque te preocupas que elas não tenham tempo, pensa em como reagirias se elas te contactassem. Se arranjares tempo para elas, as probabilidades são que elas também o farão. Mesmo que seja apenas para uma conversa.

Voluntaria-te

Considera o voluntariado com qualquer faixa etária, comunidades, abrigos de animais ou instituições de caridade. O voluntariado pode reduzir a solidão e aumentar o sentimento de conexão.

Sentir-se só não é o mesmo que estar sozinho. Pode haver muitos aspectos positivos de estar sozinho nos quais te poderás apoiar durante o Natal.

Tira tempo para a gratidão

​Quando nos sentimos sozinhos podemos acabar num ciclo negativo onde sentimentos de solidão conduzem a pensamentos negativos que reforçam a solidão. Tirar um momento para praticar a gratidão quebra este ciclo.

Podes aumentar o teu bem-estar ao redireccionar pensamentos para aspectos mais edificantes da vida. Descobriu-se que a prática regular da gratidão reduz a solidão e mesmo a depressão.

Actualiza leituras

Permite-te a ficares preso num bom livro. Ler pode alegrar o teu estado de espírito. Se não estiveres confiante na leitura, podes sempre ouvir um audiolivro, ou entregares-te a uma compilação para a qual não terias tempo normalmente.

Faz exercício

Os benefícios para a saúde física e mental do exercício físico são bem conhecidos. Mesmo o exercício mais suave pode fazer maravilhas para te animar. Dedicar algum tempo a uma caminhada pode ajudar.

Desfruta dos rituais

Passar a época sozinho não significa que o Natal não possa ser especial. Se o Natal é algo que adoras, então os rituais associados ao Natal podem estimular a tua saúde mental e combater a solidão.

Lembra-te que podes decidir o que o Natal significa para ti, e como o queres passar, e isso é um presente.

Exclusivo PÚBLICO/The Conversation

Nilufar Ahmed é professora de Ciências Sociais, psicóloga e investigadora na Universidade de Bristol​