Porque ninguém tem de estar só, há um Natal comunitário LGBTI+

Música, um espaço aquecido e seguro, jogos e muita conversa: é esta a proposta do Centro Comunitário LGBTI+, em Lisboa, que não vai fechar portas no fim-de-semana de Natal.

No dia 24, a partir das 18h, há um jantar comunitário, com partilha de petiscos. O almoço de Natal, no dia 25, começa às 12h. "Celebres ou não o período natalício, não estejas só, aproveita e junta-te às pessoas amigas e à família escolhida", lê-se, no convite da ILGA, aberto a toda a gente.

A entrada é livre, mas a associação que gere o centro comunitário tem um formulário de inscrição para os voluntários saberem com quantas pessoas podem contar (o nome e o email são campos de preenchimento obrigatório).

Em 2021, a campanha de Natal da ILGA focou-se em famílias "que escolhem sempre o amor". O objectivo era mudar as narrativas de isolamento tantas vezes associadas às pessoas LGBTI+ e às suas relações familiares", bem como "apresentar uma história e uma mensagem positivas, nas quais o amor é o ponto central da narrativa".

Como nem todas as famílias são uma fonte de apoio e protecção, a ILGA quer assumir o papel de família de escolha. O centro comunitário LGBTI+ começou a funcionar há 25 anos, quando a lei portuguesa ainda não reconhecia as pessoas queer.