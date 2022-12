Discos com o fogo e o afago de muitas rainhas

O concerto de Maria Reis no Passos Manuel foi mais ou menos como uma boa sessão de osteopatia. Tenso, doloroso, aperto no coração, garganta seca, dilemas e intempéries emocionais a vir à tona, vida a andar para trás e para a frente a uma velocidade tão furiosa quanto aquela com que Maria raspa a guitarra. Mas no final recompensador, libertador, como aquele suspiro tão longo, tão desarmante, tão honesto que ela solta quando acaba Elefante na Sala. Estamos encolhidas na cadeira, mas temos alguém à nossa frente que nos compreende — lamechas, eu sei, sorry not sorry, a música serve para isto mesmo.