Maria Reis, rainha, na melhor versão de si

“Eish, estamos velhas!”. O desabafo surge a meio da conversa, entre recordações, constatações e divagações, mas sem ceder a nostalgias ou saudosismos. Pelo contrário: deu um quentinho bom perceber que foi há 11 anos que as irmãs Maria e Júlia Reis, então adolescentes, lançaram o primeiro disco como Pega Monstro, O Juno-60 Nunca Teve Fita. Estávamos nos momentos iniciáticos da Cafetra, editora e grupo de amigos que pôs em curso uma pequena mas incontornável revolução na música portuguesa independente, no flanco ligado ao rock e à cantautoria. Estávamos numa Lisboa, num país, num mundo a levar forte e feio com as sequelas da crise financeira de 2008; o estado de espírito do povo não estava no seu melhor; as guitarras, essas sim, estavam em altas, um dos eternos e melhores remédios contra o desalento. Apesar de tudo, e por causa de tudo, fazia-se acontecer, abria-se caminho, pairava no ar uma energia contagiante.