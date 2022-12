Ucrânia prepara-se para celebrar Natal com árvores mais pequenas e (muito) menos luzes

O plano foi pensado já em Novembro: apesar da guerra que assola a capital, Kiev queria erguer árvores de Natal, sem luzes ou com muito poucas, por toda a cidade devastada.

O Natal chegará numa altura em que milhões de habitantes da região da capital, onde a neve já começou a cair, são afectados todos os dias por apagões, falhas no aquecimento e no abastecimento de água corrente por causa dos constantes ataques russos.

Com a necessidade de poupar energia, as várias cidades ucranianas tentaram adaptar uma das principais tradições natalícias. Há menos luzes, as árvores são mais pequenas e não haverá concertos nos mercados de Natal. Mas Vitali Klitschko, autarca de Kiev, disse, já em Novembro, que ninguém ia cancelar o Natal e o Ano Novo. “Não podemos permitir que Putin roube o nosso Natal.”