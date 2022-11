Kiev prepara-se para retirar civis em caso de apagão total

As autoridades de Kiev começaram a planear a retirada dos três milhões de habitantes da cidade caso a capital ucraniana sofra um apagão total, revelou o jornal The New York Times.

O bombardeamento generalizado pelas forças russas de infra-estrutura de energia crítica em todo o país continua, com 40% da infra-estrutura de energia da Ucrânia danificada ou destruída actualmente.

Funcionários municipais estão a montar 1000 abrigos que poderão funcionar como bunkers, enquanto engenheiros tentam consertar as estações de energia danificadas sem o equipamento necessário, relata o jornal.

A concessionária nacional de energia da Ucrânia disse, no sábado, que continuará a impor apagões temporários em sete regiões do país para tentar evitar que a rede falhe completamente.

“Se a Rússia continuar com estes ataques, podemos perder todo o nosso sistema eléctrico”, disse Roman Tkachuk, director de segurança do governo municipal de Kiev, citado pelo The New York Times.