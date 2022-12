Isto aconteceu mesmo? Momentos em 2022 em que tudo se alinhou (estranhamente)

Houve muita coisa difícil de acreditar em 2o22, mas pelo menos nesta fotogaleria temos provas, inalteradas, de algumas delas. Como a dolina no Chile, que surgiu perto da mina Alcaparrosa, na cidade de Terra Amarilla, no final do mês de Julho, e duplicou de tamanho, crescendo o suficiente para conseguir engolir o Arco do Triunfo francês. Ou o nascimento de Simba, uma jovem cabra paquistanesa que se tornou uma celebridade nacional no Paquistão por ter orelhas (mesmo) muito longas, com cerca de 50 centímetros de comprimento.

As outras imagens na lista de fotografias mais estranhas de 2022, da Reuters, são só um estranho caso de estar no lugar certo, à hora certa — com o sentido de humor certo. E um lembrete que, num ano como este, é bom sermos surpreendidos com alguns momentos engraçados como estes.