Como o Qatar controla a integridade e a transparência no desporto

Oito meses antes de atribuir o Mundial de Futebol de 2022 ao Qatar, a 2 de Dezembro de 2010, antecipando suspeitas acerca do processo, a FIFA contratou para “chefe de segurança” o australiano Chris Eaton, um reputado quadro da Interpol, especialista em corrupção desportiva. O experiente polícia, então com 58 anos, ficou responsável pela investigação interna sobre o processo que levou à escolha do pequeno e próspero emirado do Golfo Pérsico, em detrimento das candidaturas dos EUA, Japão, Austrália e Coreia do Sul.