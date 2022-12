É presidente da Câmara de Famalicão há um ano mas já tem nome de rua

Proposta partiu da Junta de Freguesia de Nine, terra natal do autarca do PSD, eleito há um ano.

O nome do presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos (PSD), eleito há um ano, foi atribuído a um novo arruamento próximo da igreja, na freguesia de Nine, de onde é natural, “num claro exercício de gratidão”, justifica a junta de freguesia na proposta que endereçou à Comissão Municipal de Toponímia (CMT).

O próprio presidente da câmara tornou público através do edital n.º 189, publicado a 21 de Setembro deste ano, que foram aprovadas várias denominações toponímicas, incluindo a sua – Rua Mário Passos, na Freguesia de Nine –, que surge em primeiro lugar da lista. Na informação enviada ao PÚBLICO, o município refere que o edital em causa foi tornado público pelo vice-presidente, Ricardo Mendes, e não por Mário Passos.

“O professor doutor Mário Passos, ilustre ninense, é o primeiro ninense a assumir a presidência da Câmara de Vila Nova de Famalicão. E não o é por acaso! A sua entrega e dedicação ao serviço e à causa pública ao longo de todo o seu percurso pessoal e político é inequívoco e irrefutável; a sua competência, empenho e disponibilidade enquanto vereador com o pelouro das freguesias (…), cargo que representou previamente à sua eleição como presidente, [resultou] num claro benefício para o concelho e, em particular, para Nine e para o ninenses e que não será esquecido”, refere a proposta, a que o PÚBLICO teve acesso.

“Serviu os famalicenses e os ninenses e continua a fazê-lo, sem regatear esforços, para que a todos possa continuar a proporcionar uma qualidade de vida ímpar, independentemente da faixa etária em que se insiram”, acrescenta o texto. “Tudo isto, e muito mais, só poderia ser alvo e objecto de reconhecimento, num claro exercício de gratidão”, prossegue o texto.

Ao PÚBLICO o presidente da Junta de Freguesia de Nine, Paulo Barbosa Oliveira, justificou a atribuição do nome do autarca a uma rua da freguesia onde nasceu. “A questão é tratar-se de um ninense “, sintetizou, revelando, contudo, que a placa com o nome do presidente da câmara só será colocada mais tarde, uma vez que se trata de uma zona habitacional que está em franca expansão com muitas obras em curso.

Por unanimidade, a Junta de Freguesia de Nine propôs e deliberou atribuir o nome do presidente a um novo arruamento, designando-o “Rua Professor Doutor Mário Passos”. Acontece que o nome foi alterado, uma vez que a Comissão Municipal de Toponímia desaconselha o uso de títulos académicos ao nome. Na sequência da solicitação da CMT, a autarquia entendeu que a designação do arruamento deveria ter o nome completo do presidente, passando a Rua Mário de Sousa Passos.

“A atribuição do nome Mário de Sousa Passos faz jus a toda a sua dedicação ao município e à nossa freguesia no exercício do serviço público ao longo de todos estes anos, que culminou com a eleição e desígnio de representação do cargo de presidente da Câmara de Vial Nova de Famalicão, que superiormente exerce”, sublinha ainda a proposta.

A decisão de distinguir o autarca do PSD foi tomada no passado 5 de Março, ou seja, cinco meses depois de Mário Passos ter sido empossado presidente de câmara. Eleito pela coligação PSD-CDS Mais Acção. Mais Famalicão, Mário Passos foi uma escolha de Paulo Cunha, actual vice-presidente do PSD, que exerceu o cargo de presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão desde 2013.