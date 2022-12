Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção no caso EDP

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho e o antigo banqueiro Ricardo Salgado foram acusados esta quinta-feira de corrupção no caso EDP. O rol inclui apenas três arguidos, abarcando ainda a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho. O antigo governante foi acusado de corrupção passiva, branqueamento e de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa corrupção activa e de branqueamento.

De fora ficaram para já o ex-presidente executivo da EDP, António Mexia, o colega que liderava a EDP Renováveis, João Manso Neto, o antigo secretário de Estado da Energia, Artur Trindade e Miguel Barreto, que exerceu funções de director-geral de Geologia e Energia entre 2004 e 2008, entre outros. Isto porque a parte central do inquérito, que se iniciou há mais de 10 anos, vai continuar a ser investigada num processo autónomo.

A acusação, um documento com 574 páginas, é conhecida no dia em que a defesa de Pinho apresentou um pedido de libertação imediata (habeas corpus) no Supremo Tribunal de Justiça e um ano após ter sido decretada a prisão domiciliária de Manuel Pinho. O Departamento Central de Investigação e Acção Penal quer evitar ter que libertar o antigo ministro socialista, mas a defesa considera que para tal o Ministério Público deveria ter avançado com a acusação até esta quarta-feira, um ano após a sua detenção, que ocorreu na véspera de ter sido determinada a medida de coacção.

Tanto Manuel Pinho — que exerceu funções governativas entre 2005 e 2009, durante o executivo liderado por José Sócrates — como António Mexia, padrinho da filha mais nova de Pinho, foram executivos no Banco Espírito Santo (BES). Recorde-se que este banco tinha uma participação qualificada na EDP a que não serão alheias várias relações cruzadas entre os arguidos.

O antigo presidente executivo do BES, Ricardo Salgado, que foi patrão de ambos, terá ordenado pagamentos mensais de quase 15 mil euros mensais a Pinho através da Espírito Santo Enterprises, conhecida como o saco azul do grupo Espírito Santo. O dinheiro começou a ser transferido para uma offshore controlada por Pinho, já este era ministro da Economia. Só durante o mandato, o antigo governante recebeu mais de 500 mil euros, metade do que recebeu por esta via, já que a mensalidade continuou a ser paga até Junho de 2012. Os pormenores do inquérito foram sendo conhecidos ao longo do tempo, porque o processo já não está sujeito a segredo há anos.

No centro deste caso está a EDP, uma empresa que, segundo relatórios externos, terá sido beneficiada em cerca de 1200 milhões de euros pelos vários arguidos do caso.

A maior parte (852 milhões) terá resultado do alegado baixo preço atribuído em 2007 à extensão da concessão, sem concurso público, de 27 barragens, que continuaram a ser exploradas pela EDP. Outra fatia estará relacionada com a alegada sobrevalorização, nessa mesma altura, do valor acordado pelo fim antecipado dos 32 Contratos de Aquisição de Energia. Estes contratos tinham sido celebrados em 1996 para atrair investimento em centrais eléctricas de que o país precisava, mas que o Estado optou por não financiar. Garantiam à EDP que toda a electricidade produzida era comprada.

A necessidade de liberalizar o mercado da electricidade levaram o Estado a propor à eléctrica que se eliminassem os CAE, que foram substituídos por uns instrumentos destinados a compensá-la por passar a assumir o risco da venda da energia em mercado. Tratam-se dos famosos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) que, segundo as contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), custaram mais 500 milhões de euros aos consumidores de electricidade.