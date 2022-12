Cambridge vai devolver 116 bronzes do Benim, mas o gesto de restituir não é óbvio para todos

Não é exagero dizer que semana sim, semana não, há notícias dando conta da restituição de bronzes do Benim à Nigéria ou de esculturas de terracota a Itália; de mais um passo (para a frente ou para trás) no interminável debate sobre a eventual devolução à Grécia dos mármores do Pártenon expostos no Museu Britânico, ou de outro curador de museu ou marchand suspeito de envolvimento em redes de tráfico de antiguidades.