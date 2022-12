Ian McEwan: o regresso triunfal do romance

Roland Baines não quer morrer virgem. Ansioso, discreto, diferente dos seus companheiros do colégio inglês onde os pais o internaram, vive o início da adolescência com uma sensação de isolamento e incapacidade social. Corre o ano de 1962. As notícias da crise dos mísseis instalados em Cuba pela União Soviética e a iminente escalada para uma guerra nuclear aumentam o sentimento de urgência, de ansiedade sexual de um adolescente que passou uma infância despreocupada na Líbia, onde o pai continua colocado.