Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço

Sabedoria e ditos populares estão cada vez mais na ordem do dia, ao ponto de, aliás, até constarem ou mesmo fundarem decisões de tribunais. Pelo que também eu tenho andado à procura de um epigrama que viesse a respeito, para poder escrever de uma forma mais in. E foi agora, sendo que não fui tanto eu que encontrei um dito a preceito para me servir de mote e de título, foi mais a realidade que o encontrou e mo trouxe de bandeja. E em dose dupla.