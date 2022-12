Com 400 mil tampas de plástico se fez um gigantesco mural ecológico

Foi em clima de festa que Oscar Olivares, juntamente com as autoridades de Guatire, apresentou aquele que quer ser o maior mural ecológico do mundo. A obra, que está concluída há mais de dois meses mas só agora foi oficialmente inaugurada, foi feita com mais de 400 mil tampas de plástico na Avenida António Machado, em Guatire, Venezuela.

Estando concluídos os passeios e a iluminação de rua, a inauguração aconteceu no sábado, 10 de Dezembro, e contou com a presença de centenas de pessoas para observar a obra que exigiu quase uma tonelada de plástico. Para Olivares, a peça torna “toda a região num exemplo de arte, reciclagem e trabalho de equipa", disse o artista à EFE, já que foi montada com a ajuda de voluntários e a partir de tampas doadas pelas comunidades mais próximas.

A obra está a concorrer para ser certificada pelo Guinness World Records como o maior mural ecológico do mundo com 285 metros quadrados. O actual detentor do prémio tem 260 metros quadrados e foi construído pela Sony Playstation, no Dubai.

Antes dos murais, Oscar Olivares ficou conhecido nas redes sociais pelas ilustrações que se destacavam pelo uso de elementos venezuelanos, como bandeiras e araras. Nos últimos anos, o artista dedicou-se à criação de murais com peças recicladas, que já produziu em países como Estados Unidos, México, Arábia Saudita e Venezuela.

Esta segunda-feira, anunciou que o seu próximo mural, que será o último do ano 2022, irá ser na Cota 905, em Caracas, junto à organização Otro Enfoque. Terá cerca de 50 mil tampas e vai arrancar ainda esta semana.