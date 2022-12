Restrições na Arrábida substituíram 80 mil carros por 227 mil viagens de autocarro

A proibição de circulação de veículos automóveis na Arrábida, durante a época balnear, retirou da serra, este ano, cerca de 80 mil veículos, que foram substituídos por mais de 227 mil bilhetes para o transporte público que faz as carreiras para as praias de Setúbal.

Os números foram apresentados pelo presidente da Associação da Baía de Setúbal no congresso mundial das Mais Belas Baías do Mundo, que está a decorrer até esta terça-feira no Camboja. Ricardo Oliveira informou que o programa Arrábida sem Carros, lançado pelo município de Setúbal em 2018, ultrapassou, nesta última época balnear, os 227 mil bilhetes vendidos para os autocarros que fazem a ligação às praias a partir da cidade e de outros locais da região.

Pelas contas do responsável, que preside à associação em representação da autarquia de Setúbal, os números de 2022 correspondem a um total de aproximadamente 80 mil carros que teriam demandado a serra, se não houvesse interdição à circulação automóvel.

No ano passado, a utilização dos transportes públicos para as praias da Arrábida cresceu fortemente relativamente a 2020 (153 mil bilhetes vendidos) e 2021 (182 mil) e aproximou-se do recorde de 250 mil alcançado em 2019.

Além do aumento da oferta de transporte público e da proibição de circulação automóvel entre as praias da Figueirinha e do Creiro, a estratégia de Setúbal para “compatibilizar a actividade humana com a preservação da biodiversidade e da riqueza ambiental” inclui também o investimento na qualidade e acessibilidade das praias, a promoção do uso da bicicleta e o “ordenamento do estacionamento”.

O investimento nas acessibilidades, num total de 408 mil euros em quatro anos, já valeu às praias da Albarquel, em 2020, e da Figueirinha, em 2021, o estatuto de praia mais acessível de Portugal. Na prática, foi aumentado o número de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, criadas passadeiras de acesso à água e locais para estar com equipamento adequado. Há também uma parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) em que os estudantes são voluntários no auxílio aos banhistas com pouca mobilidade.

Para disciplinar o estacionamento, o município colocou pilaretes que impedem o uso das bermas pelo que os lugares disponíveis na serra são agora 600. Deixou de haver espaço, na Arrábida, para os milhares de carros que entupiam a estrada no Verão. Mas, mesmo assim, ainda haverá outros “cerca de 600” espaços que são usados para estacionamento “irregular”.

Apesar da polémica e contestação que o programa Arrábida sem Carros gerou, o responsável e o município acreditam que não há alternativa. “Não vejo futuro para o turismo na Arrábida, se não aprofundarmos esta estratégia, porque, como os estudos em todo o mundo indicam, os locais e projectos que não têm um compromisso com a sustentabilidade acabam por perder-se”, sublinha Ricardo Oliveira.

Esta política para a baía de Setúbal foi apresentada no congresso, esta segunda-feira, como um exemplo para as mais de 40 baías que integram a associação das Mais Belas Baías do Mundo – um exemplo que o presidente da associação internacional, Miguel Bujold, classificou como “formidável”.

Setúbal e a Horta, na ilha do Faial, Açores, são as duas baías de Portugal inscritas neste “clube” mundial, que reúne baías de França, Turquia, Israel, Camboja, Vietname, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, Brasil, Moçambique, Angola ou Senegal.

O presidente da Câmara da Horta, Carlos Ferreira, que está nestas funções há apenas um ano, considera “um orgulho” para a cidade açoriana pertencer a esta associação. “É um selo, importante para a Horta. Agora precisamos de encontrar formas de projectar a marca e, por essa via, a ilha do Faial”, disse o autarca ao PÚBLICO.

O PÚBLICO viajou a convite da associação The most beautiful Bays in the World