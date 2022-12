Podcast No País dos Arquitectos: no Rio de Janeiro, o consulado de Portugal “abre-se à cidade”

No 49.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Pedro Campos Costa sobre o Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Brasil.

Antes de falar sobre o projecto, o arquitecto explica que onde agora se encontra o atelier Campos Costa Arquitetos houve, em tempos, uma padaria com fabrico próprio. Durante a pandemia, Pedro Campos Costa quis criar “uma relação com a comunidade” e fundou, também nesse local, a Antecâmara, uma rádio e uma galeria onde o tema principal é a arquitectura. A rádio, explica, é um meio para “tentar potenciar acesso a um determinado tipo de cultura, de conhecimento, que não chega facilmente às pessoas”.

Tendo em conta a sua prática multidisciplinar, o arquitecto recebe influências de várias fontes e no projecto que desenvolveu no Brasil isso também ficou visível: “Penso que este projecto é contaminado pela paixão, respeito e admiração pelos arquitectos brasileiros.” Uma das figuras que mais destaca é o arquitecto Sérgio Bernardes. Estigmatizado por ter colaborado com o regime militar, Bernardes é descrito como um “anti-herói”. Hoje o seu percurso mostra como arquitectura e política são indissociáveis: “Os arquitectos acham que arquitectura não é política. Eu tenho uma opinião diferente e uso, muitas vezes, o Bernardes como exemplo.”

No que toca ao projecto do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, inaugurado em 2017, Pedro Campos Costa revela que este estabelece uma relação com o Palácio de São Clemente, edifício que actualmente é a residência oficial do cônsul-geral no Rio de Janeiro. O palácio foi construído, durante o século XX, como sede da Embaixada de Portugal no Brasil: “Muitos elementos construtivos foram transportados por barco [de Portugal para o Brasil], o que é uma loucura. Mas foi feito assim.”

O Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro surge como uma extensão do palácio: “Abriu-se o edifício à cidade”, explica Campos Costa, e a fachada é uma parede em gelosia feita com blocos de betão moldados in situ, que resulta de um workshop desenvolvido com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), numa colaboração com os alunos que foi apoiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela Construtora Casais Brasil.

O edifício desenvolve-se através de uma sequência de pátios que têm uma dupla função, a entrada de luz e a ventilação natural. A cobertura ajardinada cria uma camada de isolamento: “Como é uma espécie de cave, o edifício tem uma grande inércia [térmica]. Os raios solares nunca aquecem aquela cobertura.” Um dos objectivos do projecto era evitar equipamentos de ar condicionado, mas tal não foi possível: “Os habitantes portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro não aceitam ir a um espaço sem ar condicionado. Há um preconceito cultural altíssimo.” O arquitecto sublinha que tudo isto sucede num país com enormes preocupações ambientais, onde as pessoas são condenadas a anos de prisão pelo corte de palmeiras imperiais.

O arquitecto recorda um incidente, com um abate de uma palmeira imperial durante a obra, que envolveu “helicópteros com militares” que se deslocaram até ao local; a situação só ficou esclarecida depois de a Prefeitura falar com o Ministério do Ambiente. Uma história que Pedro Campos Costa considera engraçada para ilustrar a contradição entre "uma cultura que é altamente protectora do ambiente", mas que, ao mesmo tempo, "não aceita outra coisa a não ser o ar condicionado.”

Durante a conversa, Pedro Campos Costa reflecte sobre o papel da arquitectura na sociedade: “A arquitectura tem uma responsabilidade maior, porque faz a forma como nós vivemos – como vivemos os espaços públicos, os espaços interiores, a forma como nos relacionamos, como habitamos, como dormimos, etc. Há relações muito fortes e que moldam a sociedade.”

