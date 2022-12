Em Hamburgo e Lübeck pulsa o coração do Natal da Alemanha

O Pai Natal não é natural da Alemanha, ainda que a Lapónia esteja mais perto daqui do que de Portugal. Mas poucos são os países a organizar com a mesma mestria os clássicos mercados de Natal que todos os anos são chamariz para milhares de visitantes em toda a Europa. Foi esse o motivo da nossa visita à apelidada capital do Natal do Norte da Alemanha. Em Lübeck e em Hamburgo ─ promete-se ─ há mesmo mercados para todos os gostos, de miúdos a graúdos.