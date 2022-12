Os croatas eram favoritos e o Brasil não percebeu

É assim sempre que o Brasil entra em campo em Mundiais: é o favorito. Para os brasileiros – que acham sempre que será um passeio até à final – e para os amantes do futebol no planeta, que acham sempre que a equipa com os melhores jogadores, com mais talento para jogar à bola, acaba sempre por ganhar.

Mas se já se quebrou a grande regra de que o futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, ninguém se lembra que o Brasil não ganha nada desde 2002 e, desde aí, tirando o Mundial em casa em que chegou às meias-finais (mas perdeu 7-1 com a Alemanha), ficou-se sempre pelos quartos-de-final. Desta vez, voltou a ser assim.

Ou seja, todo o entusiasmo em relação ao Brasil, assenta num passado glorioso que distrai do presente sofrível. O certo é que nos últimos 20 anos, os brasileiros nunca conseguiram nada que justifique os píncaros de entusiasmo cada vez que se aproxima um Mundial, nem a profunda depressão quando os resultados não correspondem ao grau de euforia.

O Brasil pode ser a selecção que melhor futebol pratica, mas nem sempre quem tem o melhor futebol, ganha. Veja-se a "canarinha" de 1982 vergada pela capacidade de resistência italiana e o hat-trick de Paolo Rossi (as minhas primeiras memórias de um Mundial e como me entristeceu que Sócrates não tivesse chegado mais longe). E as últimas décadas seriam razão suficiente para assumir este jogo contra a Croácia de outra maneira.

Em primeiro, porque o Brasil chegava aos quartos-de-final, que têm sido nas últimas duas décadas a sua barreira de som e a "canarinha" tem tido problemas a superar os seus problemas com o Mach-1.

Em segundo, porque toda a gente se esqueceu que do outro lado estava a Croácia. Uma selecção que é mais que as suas camisolas axadrezadas. É a vice-campeã da Europa e do mundo, liderada por um capitão que foi Bola de Ouro em 2018 e, ao contrário do que se poderia pensar, ainda continua, aos 37 anos, senhor das suas extraordinárias capacidades futebolísticas.

A derrota começou a desenhar-se aí para os brasileiros, no acreditar que o sorteio lhes havia posto uma porta aberta para as meias- finais e que só faltava fintar o porteiro croata. O golo de Neymar no prolongamento permitiu o suspiro de alívio para os que não acreditavam noutro resultado (chegava tarde, mas vinha apenas confirmar o prognosticado); o empate de Petkovic a três minutos do fim veio como demonstração: alguém pode ser vice-campeão mundial por sorte; ninguém é vice-campeão europeu e mundial sem qualidades.

Quando chegaram aos penáltis, os brasileiros estavam azamboados pela realidade; os croatas mantinham-se croatas, crentes em si próprios, sólidos, lutadores, concentrados, focados e inspirados por um grandessíssimo capitão.

Em relação aos brasileiros, os portugueses têm uma enorme vantagem para enfrentar os croatas (se ambos conseguirem superar os seus adversários até chegar à final), é que nesse caso a Croácia é forçosamente a favorita: perdeu duas finais consecutivas de grandes certames e é a última oportunidade para Modric ganhar um grande título de selecções. E Portugal gosta mesmo é de ser o underdog.