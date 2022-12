Marroquinos foram “almoçar” a casa, mas voltam

À hora de escrita deste texto faltam precisamente 48 horas para o Portugal-Marrocos, dos quartos-de-final do Mundial 2022. Há alguns minutos, no Souq Waqif – uma das zonas mais divertidas e movimentadas de Doha –, havia poucos adeptos identificáveis como marroquinos. E, garantimos, estes magrebinos são dos que mais têm cirandado com as suas camisolas e são também, talvez apenas batidos pelos argentinos, dos que mais adeptos trouxeram ao Qatar. Assim sendo, onde estão eles?