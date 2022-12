Alexandra Lucas Coelho vence prémio Oceanos com Líbano, labirinto

Líbano, labirinto, da escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho, é a obra vencedora do Oceanos – Prémio de Literatura em Língua Portuguesa 2022.

Em segundo lugar ficou o romance Museu da Revolução, do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho. Ambos estão editados em Portugal pela Editorial Caminho.

O romance O som do rugido da onça, da escritora brasileira Micheliny Verunschk, ainda não foi publicado em Portugal e ficou em terceiro lugar.

Pela primeira vez o anúncio dos vencedores do Oceanos foi feito num país de língua portuguesa do continente africano. A cerimónia aconteceu no Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo, e foi transmitida ao vivo pelo site do Itaú Cultural e pelo canal do Oceanos no YouTube.

Uma comitiva formada pela gestora cultural e coordenadora do Oceanos, Selma Caetano, pela jornalista e curadora Isabel Lucas (colaboradora do PÚBLICO) e pelo escritor timorense Luís Cardoso, vencedor do Prémio Oceanos 2021, está em Moçambique.

O prémio tem o valor de 120 mil reais (cerca de 23 mil euros) para o vencedor, 80 mil reais (cerca de 15 mil euros) para o segundo classificado e 50 mil reais para o terceiro (quase 10 mil euros).

É também a primeira vez que uma obra de não-ficção vence este prémio. Líbano, labirinto concorreu na categoria de Crónica. “Alinhavando histórias individuais e colectivas desse país tão ancestral quanto conflagrado, o livro associa o olhar cirúrgico sobre a realidade social e política a uma sensibilidade que a todo tempo interroga a própria experiência, dentro da tradição que leva do ensaio (em sua acepção original) à crónica contemporânea, passando pela linhagem dos grandes cronistas históricos portugueses, que fizeram da viagem o mote para flagrar o espanto diante da alteridade”, considera o crítico literário brasileiro Manuel da Costa Pinto, um dos curadores do prémio Oceanos, citado no comunicado de imprensa do prémio.

Por sua vez, Josélia Aguiar, jornalista e curadora brasileira que fez parte do júri, realça no comunicado de imprensa que “a obra combina e actualiza géneros de tradição: a crónica, a grande reportagem, a narrativa de guerra, o testemunho e a memória”. Trata-se de uma “colecção de pequenas histórias de viventes no Líbano” e a autora “constrói um livro poderoso sobre os afectos e a guerra, a angústia e a esperança.”

Os outros membros deste júri final são os brasileiros Cristhiano Aguiar, Guilherme Gontijo Flores e Júlia de Carvalho Hansen; o moçambicano Artur Bernardo Minzo; e as portuguesas Ana Cristina Leonardo (cronista do PÚBLICO) e Helena Vasconcelos (crítica literária do PÚBLICO).

Revolução e explosão

Alexandra Lucas Coelho nasceu em Lisboa, em 1967. Em 2012, recebeu o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pelo seu romance de estreia, E a noite roda. Tem 14 livros publicados, entre romances, não-ficção e infanto-juvenis.

Estudou Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, Teatro no IFICT e Portugal Islâmico e o Mediterrâneo no Centro Arqueológico de Mértola. Trabalhou dez anos em rádio. No PÚBLICO, onde trabalhou 20 anos, foi repórter, cronista, editora e correspondente (em Jerusalém e no Rio de Janeiro).

“Com cerca de 500 páginas e 350 fotografias a cores, Líbano, labirinto centra-se nos dois grandes acontecimentos que mudaram a vida do país: a revolução de 2019, em plena derrocada económica, e a explosão de 2020 no Porto de Beirute, uma das maiores explosões não-atómicas de que há registo no planeta”, escrevia a editorial Caminho na sinopse do livro. “Tomando-os como eixo, Alexandra Lucas Coelho convoca a história milenar do Líbano, sem a qual é impossível pensar a tragédia actual. Que é também a tragédia da Síria, da Palestina, de um Médio Oriente acompanhado pela autora há quase 20 anos. Périplo, relato, ensaio ou apenas uma conversa que vem de há muito e não termina.”

“A walk on the blues side”, a “Revolução” (2019); a “Explosão” (2020) e “E agora para onde vamos? (2021)” são os capítulos de Líbano, labirinto. Ao longo do livro, paginadas em cor diferente, estão as cinco reportagens pós-explosão que saíram em Agosto de 2020 no PÚBLICO, e nos anexos há outros textos, de 2006 e 2008, que também foram aqui publicados.

“Temos vencedores de países de língua portuguesa em três continentes, o que dá a ampla dimensão do que significa esta premiação para a produção que nos une e abre horizontes por meio das múltiplas culturas e de cada fazer literário”, afirmou Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, que congrega o Itaú Cultural, apoiador activo do Oceanos, citado no comunicado de imprensa. “É um caminho sem volta para incrementar nosso intercâmbio independentemente da geografia que nos afasta já que o idioma nos junta”.