A pobreza energética

Ao longo de uma semana, li artigos, em jornais dos respectivos países, sobre o aumento da pobreza em Portugal, em Itália, em França e no Reino Unido. Só este último caso fugia à regra: trata-se de um artigo intitulado “Requiem para o Reino Unido”, publicado não num jornal inglês, mas no PÚBLICO, da autoria de um professor português residente em Londres, João André Costa, cronista neste jornal. Após as décadas gloriosas de prosperidade em que à alternância de gerações correspondeu um aumento de bem-estar material e social, em que os filhos gozaram sempre de mais e maiores privilégios do que os pais, entrámos numa época de “grande regressão”, para utilizar os termos que têm servido para resumir um diagnóstico epocal bastante deprimente. As fronteiras entre a pobreza e a riqueza são cada vez mais descontínuas, passam no interior de territórios estritos, atravessam zonas nunca antes sinalizadas, e já não dividem continentes, nem países, nem sequer se conformam às tradicionais linhas divisórias que as cidades engendram.