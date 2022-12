Sobriedade, o apelo do Governo para evitar “uma França em modo amish

Uma nova palavra entrou de rompante no quotidiano dos franceses: sobriedade. Energética, bem entendido. Pela primeira vez na História recente, França pode enfrentar um Inverno com falhas regulares no fornecimento de electricidade. O Governo exclui, para já, um cenário de apagões totais e prolongados, mas poderá haver cortes programados e localizados para evitar sobrecargas no sistema.