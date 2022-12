Plano Geral de Drenagem de Lisboa, a obra que demora a arrancar e que ajudará a cidade a proteger-se das cheias

Não é uma realidade nova em Lisboa. Numa cidade construída sobre rios e ribeiras, com uma crescente ocupação e impermeabilização do território, com um sistema de escoamento antigo, por vezes entupido, dimensionado para uma cidade que é hoje muito mais urbanizada, períodos de chuvas intensas, como o de quarta-feira, alagam as zonas mais baixas da capital. Não é inédito e as previsões mostram que, com o impacto das alterações climáticas, estes fenómenos deverão ser mais frequentes e violentos. Há quase 20 anos que se discute um plano para proteger e minimizar os impactos das cheias na cidade. Só agora está a arrancar.