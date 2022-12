Peritos propõem medidas para SNS mais sustentável. Governo tem de deixar de nomear dirigentes

Assegurar a autonomia da gestão das instituições de saúde, acabar com as nomeações políticas dos dirigentes ou melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde para os fixar são algumas das recomendações de um grupo de 37 peritos para tornar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) mais sustentável e resiliente. O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes integrou o projecto e, em declarações ao PÚBLICO, recorda que a transformação “é um processo complexo e demorado”. As conclusões deste diagnóstico são apresentadas esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.