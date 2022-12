Já há regras para as forças de segurança usarem bodycams

O Governo aprovou esta quarta-feira em Conselho de Ministros as regras de utilização das câmaras portáteis de uso individual por parte das forças de segurança, conhecidas como bodycams. Esta é uma das peças que faltavam para concretizar a lei referente à videovigilância, aprovada no Parlamento em 2021. No entanto, os polícias não vão passar a usar estes equipamentos imediatamente. Ainda falta saber quantas bodycams serão precisas e abrir um concurso para as comprar.