Drogas extremas, medidas extremas

Quando, no fim dos anos 90, Portugal era notícia pelos elevados índices de infeções por VIH e de consumo de heroína, instalou-se o alarme social e ficou evidente a urgência de uma resposta proporcional à escala extrema do problema.

Em grande medida, aquelas transmissões virais ocorriam entre os consumidores de drogas por via injetável e a dimensão do problema foi de tal ordem que obrigou os decisores políticos da época a agir. Foi assim que se avançou para a criação de uma “task force”, como agora se usa dizer. Da reunião destes peritos vindos do terreno, conhecedores da realidade da toxicodependência dos grandes centros urbanos e habituados ao contacto direto e diário com a população consumidora, nasceu um conjunto de medidas que, embora óbvio e necessários aos seus olhos, terá seguramente sobressaltado políticos menos preparados para um pacote tão ajustado quanto “fora da caixa”.

Aquela comissão tinha sugerido, entre outras ações, a descriminalização do consumo de drogas – imagine-se só descriminalizar o consumo de qualquer droga, mesmo as ditas “drogas duras”, como a devastadora heroína. Segundo constou, terão até tocado alarmes nas Nações Unidas perante o carácter inovador – ou talvez melhor dito, ameaçador – de tal proposta, temendo-se a inauguração de novo paraíso para toxicodependentes e traficantes de droga em Portugal e a explosão de novos casos de VIH.

“Situações extremas exigem medidas extremas”, e embora à data, tais medidas fossem facilmente consideradas extremas, honra seja feita ao governo socialista que as terá arriscado implementar na íntegra, apesar da oposição interna e da internacional, mesmo ao mais alto nível. Porém, menor honra não teve o governo seguinte, de direita, ao manter tamanha ousadia. Foi assim que em 2000 passou a vigorar a Lei n.º 30/2000 que veio descriminalizar a posse e o consumo de droga, conseguindo transferir-se assim da esfera da Justiça para a da Saúde o ónus da intervenção sobre a toxicodependência e problemas afins.

Os resultados destas medidas não terão surpreendido os peritos que as tinham pensado. Aliviou-se a pressão sobre as polícias, o sistema judicial e os estabelecimentos prisionais, dinamitou-se a tendência crescente de infeções por VIH e começou, finalmente, a poder tratar-se de forma global aqueles indivíduos com o que chamaria um “triplo diagnóstico”, i.e., doentes adictos a alguma droga que, concomitantemente, padecem de uma outra doença mental (Esquizofrenia, Doença Bipolar, Perturbação de Stress Pós-Traumático etc.) e ainda, com elevada probabilidade, também portadores de alguma doença infecciosa, relacionada com os antecedentes consumos injetáveis ou com outros comportamentos de risco.

Nos Açores, com as vulgarmente chamadas “drogas sintéticas”, mas também na Madeira com o “bloom”, vivemos um novo alarme social relacionado com a toxicodependência. É inegável o tremendo impacto que esta realidade tem nas famílias e na sociedade

Passaram mais de 20 anos desde a entrada em vigor desta lei. Lisboa, entretanto, passou a sediar o principal observatório europeu da droga e da toxicodependência e é frequentemente a Meca a que especialistas e estudiosos de todo o mundo acorrem, interessados em conhecer e estudar o que se tornou globalmente conhecido como o “modelo português” de combate à droga.

Nos Açores, com as vulgarmente chamadas “drogas sintéticas”, mas também na Madeira com o “bloom”, vivemos um novo alarme social relacionado com a toxicodependência. O vertiginoso aumento do consumo de Novas Substâncias Psicoativas (NSP), particularmente as de perfil estimulante como a Mefedrona entre muitas, muitas outras NSP, levou a um inquietante crescimento de um largo leque de problemas. São disso exemplos, o crescimento da pequena criminalidade mas também do crime violento – nomeadamente da violência doméstica –, a sobrelotação das prisões por crimes associados ao tráfico de droga, o assombroso número de pessoas em situação de sem-abrigo, a omnipresente mendicidade nas ruas do centro de Ponta Delgada e a extrema dificuldade na sua reintegração social, a prostituição, o início dos consumos em adolescentes menores de 14 anos, as recorrentes idas ao serviço de urgência dos utilizadores de NSP por manifesta desorganização do comportamento, agressividade, delírios e alucinações, os internamentos na Casa de Saúde para desintoxicação, os encaminhamentos para Comunidades Terapêuticas no Continente, as trágicas mortes por suicídio nos consumidores de NSP – que em 2021 já correspondiam a 1/3 dos suicídios em São Miguel –, ou mesmo, as mortes por overdose ou na sequência de comportamentos violentos ou acidentes.

É inegável o tremendo impacto que esta realidade tem nas famílias e na sociedade micaelense, em geral. Os media têm veiculado a precipitada tentação de alguns, desconhecedores da abordagem destas problemáticas, em obrigar ao tratamento e internar contra a vontade, ou mesmo de punir judicialmente quem tanto se prejudica a si próprio e perturba a ordem social e a economia locais. No entanto, estamos a falar de pessoas como nós, embora doentes – muitas vezes não diagnosticadas e por isso não tratadas –, a precisar de amplo e musculado apoio em quase todos os domínios – na higiene pessoal, alimentação, habitacional, saúde física e mental, reabilitação social e, sempre que possível, também na formação e reinserção profissionais. Como tão bem se tem verificado desde 2000, não será punindo nem excluindo da sociedade que se avança na resolução destes problemas.

Nesta extrema situação que acomete a nossa Região Autónoma (e também a Madeira) é hora de se convocar uma nova “task force”, à moda da do sr. vice-almirante Gouveia e Melo. É hora de reunir um punhado de gente vinda do terreno, multidisciplinar, abrangente mas coordenada, conhecedora das realidades regionais da toxicodependência e da rede de respostas existente, que se baseie nos mais atualizados conhecimentos científicos e nas idiossincrasias locais e não em ideologias nem em medidas importadas e “prontas-a-vestir”, a quem os decisores políticos em desejável consenso alargado ousem ouvir e que, à semelhança dos decisores nacionais doutros tempos, ousem corajosamente implementar na íntegra o conjunto de medidas que aqueles peritos lhes venham a recomendar. É hora de dar uma resposta proporcional à escala extrema do problema.



O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico