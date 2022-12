Atlético de Madrid abre a porta à transferência de João Félix

O Atlético de Madrid está receptivo a analisar uma proposta para a venda do passe de João Félix já no mercado de Janeiro. A garantia foi deixada pelo CEO do clube, Miguel Ángel Marin, que admitiu que o avançado português não está totalmente satisfeito com a situação na capital espanhola.

"Julgo que é um jogador de classe mundial, mas por causa da relação com o treinador [Diego Simeone], do tempo de utiliação, da sua motivação, julgo que será razoável analisar a possibilidade de ele sair, se isso estiver em cima da mesa", declarou o dirigente à televisão espanhola TVE.

João Félix foi uma das figuras do triunfo de Portugal sobre a Suíça, na terça-feira, mostrando o conjunto de recursos que convenceram o Atlético de Madrid a comprá-lo ao Benfica, em 2019, por 126 milhões de euros. Nesse sentido, o eventual interesse de outros grandes clubes europeus poderá disparar e, eventualmente, gerar uma abordagem já na reabertura do mercado de transferências.

"Contratá-lo foi a maior aposta que o clube fez na sua história", acrescentou Gil Marin, assumindo que gostava que o avançado português ficasse no clube. "Mas esse não é o plano do jogador", acrescentou.

Nas últimas semanas, o nome de João Félix tem sido ligado a clubes como o Chelsea ou o Bayern Munique, mas o Aston Villa, orientado pelo espanhol Unai Emery, surgiu mais recentemente na lista de alegados pretendentes do avançado, que tem contrato com os "colchoneros" até Junho de 2026.