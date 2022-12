Protecção Civil alerta para vento e chuva fortes até quinta-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu esta terça-feira um aviso à população, devido à previsão de chuva, vento forte e agitação marítima no Centro e Sul do país até à próxima quinta-feira.

A chuva será mais intensa e frequente na região Sul, podendo ser acompanhada de trovoada, mas quinta-feira chega também ao Centro do país. No litoral destas regiões e nas terras altas, o vento poderá chegar aos 80 quilómetros por hora. Já a agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros, mantém-se na costa ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, Peniche, e na costa algarvia desde a tarde de quinta-feira até ao final da tarde de sexta-feira.

Face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas 48 horas, a ANEPC admite a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais devido à obstrução dos sistemas de escoamento, assim como cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Nesta quarta-feira ficam sob aviso amarelo as regiões a sul de Santarém, além das regiões autónomas, e quinta-feira o IPMA pinta todo o território nacional de amarelo, à excepção dos Açores.

A Protecção Civil avisa ainda para a eventual instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos e derrocadas motivadas pela infiltração da água, "potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo", para o piso rodoviário escorregadio, a formação de lençóis de água e o arrastamento de objectos soltos pelo vento forte, podendo causar acidentes.

Os avisos da ANEPC para chuva forte e agitação marítima vêm desde domingo, tendo sido registados vários episódios de inundações no Algarve, sobretudo em Albufeira e Faro.