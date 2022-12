Nós e o gosto dos outros

A lista da Sight and Sound é fascinante porque está lá uma enorme quantidade de filmes que vale a pena ver. Mas o melhor são as listas individuais de cada crítico e de cada realizador.

Jeanne Dielman não é o melhor filme de sempre nem a Sight and Sound diz que é. Dever-se-ia ensinar estatística básica logo no primeiro ano, até porque é útil para as crianças saber que, se duas delas têm zero valores e duas têm 20, a média é de dez.