Gonçalo Ramos replica “hat-tricks” de Pauleta e Ronaldo

Gonçalo Ramos tornou-se nesta terça-feira o quarto jogador português a marcar, pelo menos, três golos num jogo da selecção portuguesa de futebol em Mundiais, "replicando" Eusébio, Pauleta e Cristiano Ronaldo, ao lograr um "hat-trick" na goleada à Suíça (6-1).

No último encontro dos "oitavos" do Mundial 2022, o avançado do Benfica, que substituiu no "onze" Cristiano Ronaldo, inaugurou o marcador, aos 17 minutos, apontou o terceiro golo luso, aos 51', e ainda o quinto, aos 67', depois de ter oferecido o quarto a Raphaël Guerreiro, aos 55'.

Ramos, que foi substituído aos 73 minutos, só não conseguiu igualar o feito de Eusébio, que, em 1966, nos quartos-de-final, logrou um "póquer" face à Coreia do Norte, virando, "sozinho", o resultado de 0-3 para 4-3. Acabou 5-3.

Pela selecção lusa em Mundiais, tinham logrado "hat-tricks" Pauleta, no 4-0 à Polónia, em 2002, e Cristiano Ronaldo, no 3-3 com a Espanha, em 2018.

Gonçalo Ramos, que só tinha jogado dois minutos no primeiro jogo (3-2 ao Gana) e oito no segundo (2-0 ao Uruguai), acrescidos de descontos, conta agora quatro golos na selecção "AA", em apenas quatro jogos.

O avançado "encarnado", de 21 anos, estreou-se na selecção nacional no único jogo de preparação para o Mundial 2022, tendo marcado o terceiro golo numa goleada por 4-0 face à Nigéria, em Alvalade, em 17 de Novembro.

Pepe é o segundo mais velho a marcar

Após o primeiro golo de Gonçalo Ramos, Pepe marcou o segundo, aos 33 minutos, replicando o que tinha conseguido no Mundial 2018, também nos "oitavos", então num golo que nada valeu, uma vez que Portugal perdeu por 2-1 com o Uruguai, vencedor graças a um "bis" de Edinson Cavani.

O central português não é, ainda assim, o mais velho a marcar em Mundiais, numa lista liderada pelo camaronês Roger Milla, que o fez com 42 anos, um mês e oito dias. Pepe é o segundo da lista, com 39 anos, nove meses e 10 dias.

Pepe conta agora oito golos pela selecção portuguesa de futebol, em 131 encontros.

Aos 55 minutos, Raphaël Guerreiro somou o quarto golo luso e estreou-se a marcar em Mundiais, passando a contar quatro golos por Portugal, em 60 encontros.

Sobre o final, aos 90+2 minutos, Rafael Leão colocou a "cereja em cima do bolo", com o sexto golo luso e o seu segundo no Qatar - os dois que tem por Portugal, em 14 jogos -, depois de ter marcado no 3-2 ao Gana.

Em Mundiais, o líder luso, desde que facturou por nove vezes na edição de 1966, sendo o "rei" dos marcadores, é Eusébio, secundado por Cristiano Ronaldo, que soma oito e tornou-se já em 2022 o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições.

Seguem-se Pauleta, isolado no terceiro lugar, com quatro golos, apenas mais um do que os "magriços" José Augusto e José Torres e, agora, Gonçalo Ramos.

Por seu lado, Pepe e Rafael Leão juntam-se, no sétimo lugar do ranking, a Maniche (dois em 2006), Simão (um em 2006 e um em 2010), Tiago (dois em 2010) e Bruno Fernandes, que "bisou" face ao Uruguai (2-0), já no Qatar.

No Mundial 2022, Portugal soma agora 12 golos, sendo que, antes do jogo dos "oitavos", já tinham "facturado" Bruno Fernandes, único com dois, Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta.

A selecção lusa não esteve nas primeiras sete edições do Mundial (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958 e 1962), para, na estreia, em 1966, não necessitar sequer de um minuto para conseguir um golo.

Em 13 de Julho de 1966, no Estádio Old Trafford, em Manchester, José Augusto marcou o primeiro golo face à Hungria, que Portugal venceu por 3-1. Foi o primeiro de um total que passou nesta terça-feira a 61.

Nessa primeira presença, Eusébio, que só não marcou na estreia, marcou nove golos, que lhe deram o título de melhor marcador da prova e o fazem ser ainda, 56 anos depois, o "rei" dos goleadores lusos em Mundiais.