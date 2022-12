Penamacor, a “Vila Madeiro”, volta a aquecer a tradição

Penamacor, no distrito de Castelo Branco, recebe a partir de quarta-feira o evento Vila Madeiro, que alia as tradições daquele que é considerado o maior madeiro de Natal de Portugal com outras actividades festivas e culturais.

O certame é organizado pela Câmara de Penamacor com o objectivo de contribuir para preservar o património cultural daquele concelho e atrair mais visitantes à vila e contribuir para dinamizar a economia local, referiu à agência Lusa o presidente daquela autarquia, António Luís Beites.

“É o regresso ao formato totalmente presencial e esperamos que este certame dê muito dinamismo à vila de Penamacor e que ajude o tecido económico, nomeadamente nas componentes comerciais, do artesanato e do agro-alimentar”, disse.

Foto Penamacor Vila Madeiro Cm Penamacor

Segundo especificou o investimento do município neste evento ronda os 150 mil euros, incluindo toda a animação e a iluminação natalícia das ruas, que terá um horário de funcionamento para os diferentes dias do evento, de modo a seguir as orientações governamentais com vista à poupança energética.

A inauguração está marcada para as 17h de quarta-feira, com uma arruada pelas ruas da vila e com a festa que se realiza, durante a noite, no recinto da Nossa Senhora do Incenso. Para o dia seguinte, quinta-feira, está marcada a chegada do madeiro ao centro da vila, num desfile de dezenas de tractores que transportam os grandes troncos até ao adro da igreja.

Foto Penamacor Vila Madeiro Cm Penamacor

Será nesse local que decorrerá o momento alto da festa, na passagem do dia 23 para o dia 24 de Dezembro, com o atear da fogueira, cuja dimensão tem atraído atenção mediática e muitos visitantes, além dos residentes e filhos do concelho que regressam à terra para passarem a quadra.

Foto Penamacor Vila Madeiro CM Bragança

Nos restantes dias, está garantida a animação de rua, havendo também um mercado de Natal, tasquinhas, espaço infantil, concertos de Natal, animação itinerante, fóruns, colóquios, feira do livro, “showcooking”, passeios pedestres e equestres, e workshops, entre inúmeras actividades recreativas, gastronómicas e culturais.

O programa completo pode ser no site oficial.