Brasil derrota Coreia do Sul com facilidade

Foi o jogo perfeito contra o adversário ideal. O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4-1 e está nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol. Fê-lo exibindo uma espécie de “futebol samba”, se assim se pode apelidar. Alegre, rápido, vistoso, empolgante, que dá vontade de ficar a “escutar”, se o futebol pudesse ser escutado. Mas dá, de certeza, vontade de ficar a assistir.

Foram quatro remates certeiros mas poderiam ter sido muitos mais, tal foi a superioridade brasileira. Em especial no primeiro tempo, período em que os golos “canarinhos” foram apontados.

Contra uma selecção esforçada mas pouco mais do que isso, que olhava quase sempre para o jogador que tinha a bola mas quase nunca para o espaço vazio, o Brasil encontrou o campo ideal para exibir o seu futebol habilidoso e imaginativo. Bastavam algumas trocas de bola mais velozes ou uns dribles bem conseguidos por alguns dos seus virtuosos para o perigo surgir junto da baliza de Kim Seung-Gyu.

Com Neymar e Danilo de regresso ao “onze” titular recuperados de lesões, a selecção brasileira assumiu rapidamente o comando do jogo e demonstrou ainda uma tremenda eficácia. Raphinha e Vinícius Júnior eram as principais fontes de perigo nesta fase do encontro e rapidamente o primeiro golo brasileiro surgiu.

Positivo/Negativo Positivo Primeira parte do Brasil Primeira parte do Brasil Foi um autêntico festival, a que uma Coreia do Sul demasiado ingénua deu o seu contributo. Durante 45 minutos o Brasil teve espaço para mostrar aqueles atributos que fazem da selecção de Tite uma das mais fortes candidatas à conquista deste Mundial. Vinícius Jr. à esquerda, Raphinha à direita e Neymar nas costas de Richarlison protagonizavam aquele futebol ofensivo e empolgante que entusiasma quem gosta deste desporto. Lances individuais, jogadas colectivas, remates perigosos, toques em habilidade. Houve de tudo um pouco.

Positivo Alisson O guarda-redes brasileiro fez um par de defesas de grande nível. Mesmo contra uma Coreia do Sul que não incomodou muito, Alisson foi chamado a intervir algumas vezes e quando o fez “brilhou” impedindo que os sul-coreanos alimentassem alguma esperança numa eventual reviravolta.

Tinham passado apenas sete minutos quando uma jogada de insistência de Raphinha permitiu ao ex-jogador do Sporting cruzar a bola, que atravessou a área sul-coreana e sobrou para Vinícius inaugurar o marcador.

A Coreia do Sul voltava a sofrer um golo cedo neste Mundial, tal como tinha acontecido contra Portugal. Só que, ao contrário da partida frente à selecção nacional, os sul-coreanos não tiveram tempo para respirar. Quatro minutos depois, um erro de Jung Woo-Young, que controlou mal a bola dentro da área asiática, levou-o a fazer falta sobre Richarlison. Da marca de penálti, Neymar não falhou.

A Correia do Sul ainda ameaçou uma vez a baliza de Alisson, num remate de fora da área de Hwang In-beom, que obrigou a uma grande defesa do guarda-redes brasileiro. Mas a eficácia dos homens de Tite (quatro golos em sete remates) e a ingenuidade dos jogadores de Paulo Bento permitiram a Richarlison (29’), numa bela triangulação iniciada e finalizada pelo avançado do Tottenham, e a Paquetá (36’), servido na perfeição por Vinícius Jr., aumentar para 4-0 a vantagem.

A partida chegava ao intervalo com um cheiro a goleada histórica, mas a segunda parte foi diferente. O Brasil baixou o ritmo e a Coreia do Sul mostrou-se mais certa nas marcações, principalmente nas saídas para o ataque dos sul-americanos. O resultado foi um jogo mais equilibrado e alguns lances de perigo perto da baliza de Alisson, que protagonizou uma grande defesa aos 67’ num remate de Hwang Hee-chan, mas que não foi capaz de impedir o golo de honra dos sul-coreanos, apontado por Paik Seung-Ho, na recarga a um alívio efectuado para a entrada da área brasileira.