Morreu Bob McGrath, o professor de música da Rua Sésamo original

Bob McGrath, que morreu este domingo aos 90 anos, era cantor e actor. Na década de 1960 teve uma bem-sucedida carreira no Japão, a cantar música irlandesa em japonês. Mas, ao longo de quase 50 anos, entre 1969 e 2017, esteve na Rua Sésamo​. Foi um dos actores originais da série e é por esse papel que ainda hoje é reconhecido, por causa do programa original americano que perdura, começando primeiro na PBS, a estação pública americana, e depois na HBO (agora só está na HBO Max).

McGrath era Bob Johnson, o professor de música do programa para crianças. Interagia com os bonecos, dava conselhos aos miúdos, cantava temas sobre quem vivia no bairro, e ensinava os espectadores a gostarem de música. Segundo o The New York Times, que cita a filha do actor, McGrath morreu de complicações após um AVC na sua casa em Nova Jérsia.

Nascido em 1932, em Ottawa, no Illinois, começou a cantar cedo, ganhando competições ainda em miúdo e a aparecer na rádio. Estudou voz na universidade no Michigan, descartando a ideia original de se tornar engenheiro. Passou pelo exército, tendo depois feito mestrado em música em Manhattan. Começou a aparecer no programa da NBC Sing Along With Mitch, com Mitch Miller, como um dos seus 25 cantores, em 1961. Depois deu-se a passagem pelo Japão como ídolo da juventude, onde gravou nove álbuns.

No Twitter, a conta oficial da Sesame Workshop, responsável pelo programa, lamentou a morte do actor, lembrando que ele “deu corpo às melodias” da série “como mais ninguém e as suas interpretações trouxeram alegria e admiração a gerações de crianças à volta do mundo, fosse a ensinar-lhes o ABC, quem eram as pessoas do bairro, ou a simples alegria de sentirem música nos corações”.