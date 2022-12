Anunciados os 15 vencedores da Mostra Nacional de Jovens Criadores 2022

Os artistas Dany Marques Ferreira, Carolina Duran e Pedro Lobo estão entre os 15 vencedores da edição deste ano da Mostra Nacional de Jovens Criadores (MNJC), que foram anunciados sábado numa cerimónia em Almada.

Iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a entrega de prémios, no valor de mil euros para cada seleccionado, decorreu numa gala no Fórum Municipal Romeu Correia.

Dany Marques Ferreira venceu a categoria Arte Digital, com a obra Plasticine, e na arte urbana a galardoada foi Giulia Yoshimura Pestana, com o trabalho Ruderal.

Foto Os vencedores, sábado em palco Jenniffer Lima Pais/Gerador

Pedro Lobo, com Kinky Ceramics, foi o vencedor na área da cerâmica, e Mariana Guerreiro Ferreira (Lessons in the Kitchen) na categoria cinema, enquanto o prémio para a dança foi atribuído a Katarina Lanier (Call Me Three Times) e, na escultura, a vencedora foi Mab.ko, com a obra Totem.

Na área da fotografia, ganhou Guilherme Proença, com Estudos sobre propriedade, e na gastronomia, o vencedor foi Simão Jarro, com o trabalho Atum na chapa acompanhado de um puré de batata-doce, cebolinhas caramelizadas e finalizado com um jus de cebola.

Miguel Valente, com Se calhar alguém já falou disto, Clara Leitão, com Lobacobra, e Catarina Lobo Vasconcelos Letria, com Toca-e-foge, foram os galardoados nas categorias de humor, ilustração e literatura, respectivamente.

Carolina Duran, Leonardo Moura e Mafalda Fidalgo (INTRA) venceram a categoria de moda, assim como Jónatas Tota Pereira e Eu.Clides (esquissofrénico) na música, e na área da pintura, o prémio foi atribuído a Inês Nêves, com o trabalho Ferida que dói e Ferida que não se sente. No teatro, a vencedora foi a Naiana Soares Padial, com a obra As vidas miúdas e outras insignificâncias.

Nos últimos três dias, mais de 100 jovens artistas tiveram as suas obras em exposição no Fórum Municipal Romeu Correia e no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, em Almada.

Esta edição da Mostra Nacional de Jovens Criadores foi organizada, pela primeira vez, pelo Gerador, plataforma portuguesa independente de jornalismo, cultura e educação, numa parceria com a Câmara Municipal de Almada. Cada artista recebe mil euros de prémio.

A artista plástica Joana Vasconcelos, os escritores Valter Hugo Mãe e Gonçalo M. Tavares, os designers de moda António Tenente e Maria Gambina, e o compositor Manuel Durão, são alguns dos autores que venceram em edições anteriores. com PÚBLICO