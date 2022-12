Um tinto cheio de pernas para andar

O Aldeia de Cima Garrafeira Tinto 2019 mostra o lado quente do Alentejo, mas também o equilíbrio fresco que ampara a forte estrutura.

Na procura de vinhos distintos e de personalidade marcante, Luísa Amorim não tem poupado esforços para dotar a Herdade da Aldeia de Cima das condições ideais para o seu projecto vitícola do Alentejo, que junta ao Douro, com a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, e ao Dão, na Quinta da Taboadella.