Com aquele que é o mais potente e rápido SUV, fomos desbravar trilhos. Leu bem! Não acelerámos de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos, mas ultrapassámos obstáculos que nunca julgaríamos possível ultrapassar.

É um Aston Martin, tem os números 0 e 7 no seu nome, mas nada mais o liga ao agente secreto James Bond, ao contrário do que se poderia supor, tal a forma como os destinos da marca britânica e do personagem criado por Ian Fleming se interligam.