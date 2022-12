Tentaram roubar um dos murais de Banksy na Ucrânia

Reuters/NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Um grupo de pessoas tentou roubar um mural do artista Banksy na sexta-feira na Ucrânia, cortando uma secção da parede marcada pela batalha onde foi pintado, disse o governador da região de Kiev na sexta-feira.

O grupo conseguiu cortar um pedaço de placa e gesso com a imagem de uma mulher com máscara de gás, em camisa de noite, segurando um extintor de incêndio que o writer de graffitti desenhou na lateral de um prédio marcado pelos ataques da invasão russa.

Mas foram vistos no local, na cidade de Hostomel, perto de Kiev, e o mural foi recuperado, disse Oleksiy Kuleba em comunicado. A imagem ainda estava intacta e a polícia protegeu-a, acrescentou. “Estas imagens são, afinal, símbolos da nossa luta contra o inimigo... Tudo faremos para preservar estas obras de street art como símbolo da nossa vitória”, afirmou.

Banksy, cujo trabalho tem sido vendido por milhões de euros no mercado convencional das artes plásticas, confirmou que pintou o mural e outros seis no mês passado em lugares que foram gravemente afectados pelos combates após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de Fevereiro.

Um dos outros murais mostra uma ginasta equilibrada numa pequena pilha de escombros de cimento. Outra mostra um idoso a tomar banho. A polícia publicou imagens da parede amarela em Hostomel, com um grande pedaço cortado até a alvenaria.

Várias pessoas foram presas no local, disseram as autoridades.

A guerra na Ucrânia dura há dez meses. As forças de Moscovo foram repelidas de Kiev na primeira fase da guerra, mas os combates continuam no leste e no sul.