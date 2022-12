Dos contos às artes visuais, Biblioteca do Marquês procura novas ideias

Estão abertas as candidaturas para a selecção de dois projectos na área da criação, programação e mediação literária e artística para dinamizar a Biblioteca Popular de Pedro Ivo, na Praça de Marquês, no Porto.

Podem concorrer artistas, agentes e espaços culturais, que serão escolhidos com “base na qualidade artística, originalidade e pertinência do projecto”, critérios que valerão 60%, e na “clareza da linguagem e discurso artístico”, com um peso de 40%, anuncia a Câmara Municipal do Porto em comunicado. O concurso decorre até às 17h de dia 30 de Dezembro e está aberto a todas as entidades nacionais ou estrangeiras, singulares ou colectivas, com personalidade jurídica.

Cada um dos vencedores recebe mil euros e vai ocupar o espaço durante um período mínimo de quatro meses ou, no máximo, seis. Deverá enquadrar-se numa das seguintes áreas: Tradição Oral e Contos, Artes visuais e Curadoria, Teatro, Som, Literatura e Pensamento Crítico e Cruzamentos Disciplinares. Os seleccionados não podem beneficiar de outro apoio financeiro dado pelo município.

O município tem a “intenção de celebrar dois contratos de prestação de serviços” que se destinam a “adquirir planos, projectos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na concretização ou no desenvolvimento dos trabalhos de concepção classificados em primeiro lugar neste concurso, no valor de 19 mil euros”.

O júri do concurso é composto Jorge Sobrado, director do Museu da Cidade e das bibliotecas municipais, Daniel Jonas, poeta, dramaturgo e tradutor, e Marinela Freitas, professora auxiliar do departamento de Estudos Anglo-Americanos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

As propostas e os documentos referentes à mesma devem ser submetidos através da plataforma acinGOV com a referência CC/1/2022/DMC, onde também podem ser consultadas todas as informações.

A Biblioteca Popular de Pedro Ivo abriu portas em Janeiro de 1948, em plena Praça do Marquês do Pombal, como satélite da Biblioteca Pública Municipal do Porto para dar apoio, na leitura, às camadas menos instruídas da população. Mais tarde, orientou o seu trabalho para o público infanto-juvenil, até que fechou portas em 2002. Em 2021, começou a sua reactivação da Biblioteca Popular, mas tem estado fechada nos últimos meses.