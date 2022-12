Porto: obras nos Aliados atiram festa de ano novo para o Queimódromo

Chegada de 2023 será celebrada no Porto com concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex.

As obras da Metro do Porto na Avenida dos Aliados impedem a celebração do ano novo naquela geografia e deslocam a festa para o Queimódromo. A Câmara do Porto contratou os artistas Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex para animar a noite num espaço que “garante todas as condições de logística e acessibilidade” e está já “habituado a receber eventos de grande dimensão, como é o caso do festival Primavera Sound ou da Queima das Fitas”.

Com acesso gratuito, como sempre, a festa da passagem de ano começa às 20h, com a abertura de portas do Queimódromo, divulga a autarquia num comunicado. O primeiro concerto será dado por Fernando Daniel, ídolo dos mais jovens que ganhou notoriedade ao vencer o “The Voice Portugal”, programa de talentos da RTP.

A cinco minutos da entrada do novo ano, haverá um espectáculo audiovisual imersivo, uma “instalação generativa que reage ao som e inclui pirotecnia fria, uma impactante sincronização de luz, laser e música”, criado pelo estúdio OCUBO.

À meia-noite, no centro histórico, haverá o habitual fogo-de-artifício, lançado a partir da Praça da República.

Dez minutos depois, o cantor Diogo Piçarra, descoberto no programa de talentos “Ídolos”, da SIC, actua no palco do Queimódromo. Segue-se, madrugada dentro, a actuação dos Moullinex.

As obras na Avenida dos Aliados devem prolongar-se, pelo menos, até ao final de 2024. A construção da estação Aliados - São Bento - e o início da linha até à Casa da Música - começou há cerca de um ano, altura em que a Rua dos Clérigos foi fechada ao trânsito e a Rua do Almada ficou também limitada ao tráfego automóvel. A construção da linha Rosa apresenta atrasos significativos e o autarca Rui Moreira já mostrou descontentamento por isso.