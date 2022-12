Coreia do Sul ao raio x: a bola sempre no centro

Para quem não viu nenhum dos jogos da Coreia do Sul neste Mundial, aqui fica um conselho: não se deixem enganar pelos resultados. Especialmente pela derrota recente com o Gana. O último adversário de Portugal na fase de grupos é uma equipa inteira, que faz questão de ter bola e de comandar as operações. Uma equipa trabalhadora, com um par de talentos acima da média e um índice de organização apreciável. Uma equipa. Ponto.