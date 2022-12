França tem motivo para fazer queixa à FIFA pelo golo anulado?

O Tunísia-França teve utilização irregular do VAR. Resta saber o que decidirá a FIFA com este caso complexo, mas Pedro Henriques, especialista do PÚBLICO, não crê que vá haver repetição de jogo.

França-Tunísia, minuto 90+8’. Antoine Griezmann marcou um golo, mas o árbitro Matthew Conger, depois de alertado pelo VAR Abdulla Al-Marri (o PÚBLICO falou com este juiz qatari), foi ao monitor rever o lance e invalidou a jogada, por fora-de-jogo. A Federação Francesa de Futebol (FFF) fez queixa à FIFA. Tem razão?

No plano da utilização irregular do recurso ao vídeo-árbitro, parece ter – e é esse o motivo da queixa da FFF. Nas Leis do Jogo há um capítulo dedicado à actuação do VAR, que diz que “se o jogo foi interrompido e recomeçado, o árbitro apenas pode efectuar uma revisão em caso de erro de identificação ou potencial infracção para expulsão”. Não era o caso.

O problema é que o árbitro deixou que a Tunísia fizesse o pontapé de saída após o golo francês e, depois, apitou para o final da partida. Só a seguir a isso foi alertado para ir rever as imagens, como se vê no vídeo em baixo da TF1 (que não é a transmissão oficial do jogo, porque essa não mostra o pontapé de saída).

Se o árbitro tivesse simplesmente apitado para o final do jogo, após o golo, a revisão seria possível, tal como previsto nas leis. Tendo ainda permitido dois segundos de jogo, não pode rever o lance.

Consequências?

Resta saber o que dirá a FIFA, sendo certo que, em matéria de qualificação para os oitavos-de-final, a validação do golo francês não teria qualquer impacto nas contas finais.

Pedro Henriques, especialista do PÚBLICO em arbitragem, não acredita que daqui saiam consequências relevantes, precisamente por este golo não ter impacto nas contas do apuramento. Diferente seria se esta não fosse uma partida da última jornada.

“Os erros de direito só dão repetição de jogo quando têm impacto no resultado ou competição. Se fosse um jogo de campeonato, empate ou vitória fariam diferença. Ou se fosse na primeira jornada deste Mundial. Neste caso específico, não”, explica.